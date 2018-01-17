معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة يستقبل رئيس وأعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية المنامة في 16 يناير/ بنا / استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية التطوير العقاري البحرينية، المهندس عارف أحمد هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية (BaPDA) يرافقه نائب الرئيس وعدد من أعضاء الجمعية.







وفي بداية اللقاء رحب معالي رئيس الجهاز بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، مثنياً على دور الجمعية وجهود أعضائها في خدمة القطاع العقاري بشكل عام والمطورين العقاريين بشكل خاص، وحرصهم على تنميته المشاريع وتقديم الآراء التي تصب في مصلحة القطاع العقاري والتي تسهم في تحقيق سرعة إنجاز المشاريع العقارية.



وذكر معاليه أنه من خلال مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري التي تم إنشائها بالمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2017 والذي يضم في تشكيله أعضاء من الجمعية وكذلك القطاع الخاص العقاري، سيتم مناقشة وتبني الاقتراحات المتميزة التي سينقلها ممثلي الجهات المختلفة في مجلس الإدارة، خاصة وأن مجلس الإدارة يمتلك بحكم القانون رقم 27 سنة 2017 صلاحيات واسعة لتوفير الأدوات القانونية المنظمة، وتشكيل اللجان لتسوية المنازعات، وغيرها من الصلاحيات التي تصب في مصلحة قطاع التنظيم العقاري.



واكد معالي رئيس الجهاز على دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال مشاركته في البرامج الحكومية ومجالس الإدارة، ومن خلال توفير البيئة المحفزة له ليؤدي دوره التنموي في المجتمع البحريني.

من جانبه أطلع المهندس عارف هجرس رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري خلال اللقاء، معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على خطط وبرامج الجمعية، والدور الذي تؤديه لخدمة القطاع العقاري و التي تسعى من خلالها الى تطوير العمل و تسريع إنجاز المعاملات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص لمشاريع التطوير العقاري وتجنب المنازعات القانونية.



وتقدم رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري بالشكر لمعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما يلقاه القطاع العقاري من دعم واهتمام أثمر على تحقيق العديد من المنجزات على المستويين التشريعي والتنظيمي وتطوير العمل وسرعة الانجاز، وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، مثمناً ما يقوم به الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري من دور ومن تعاون وتواصل مع المطورين لاطلاعهم على مراحل العمل وسير الاجراءات.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 1704 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/01/16 - 24 : 08 PM