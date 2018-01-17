وزير المواصلات والاتصالات للنواب: الإعلان عن خطة تطوير (طيران الخليج) قريبا

المنامة في 16 يناير / بنا / كشف سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد عن إعلان مجلس إدارة شركة طيران الخليج عن الخطة الجديدة والمبادرات للمرحلة القادمة.













جاء ذلك خلال رد الوزير على السؤال المقدم من النائب جمال داود سلمان حول الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة شركة طيران الخليج، حيث قال: "رؤية الشركة أن تقلل طيران الخليج من الخسائر وتقوم بتقديم خدمات ممتازة والالتزام بالجداول وأن يكون هناك مستوى عال من السلامة وزيادة الكفاءة خاصة في ظل المنافسة الشديدة".



وأضاف: "ستستلم الشركة ابتداء من شهر ابريل المقبل اسطولا من أفضل الطائرات، تم شراؤها من سنوات. ولاشك بأنه في ظل وجود المنتج الجيد، ستتمكن الشركة من تقديم خدمات افضل للمسافرين. ومن المؤمل أن يتم الإعلان عن الخطة الجديدة لطيران الخليج خلال الفترة القادمة".



وأشار إلى أنه ضمن حزمة التجديد فإن هناك فرصة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الحالي للتغيير من العلامة التجارية مع المحافظة على الهوية الأساسية، وهذا أمر تقوم به جميع الشركات في العالم.



م.ا.ب/ع ع/م.ح.



بنا 1701 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 172 اخر تحديث : 2018/01/16 - 06 : 08 PM