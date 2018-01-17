تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية.. مدير عام المرور: افتتاح فرعين لتقديم الخدمات المرورية في مدينة حمد وسترة المنامة في 16 يناير/ بنا / صرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أنه تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمتضمنة تسهيل وسرعة انجاز معاملات المواطنين والمقيمين، قامت الإدارة العامة للمرور بافتتاح فرعين لتقديم الخدمات المرورية في مجمع سترة ومدينة حمد "دوار 17" .





وأوضح أن الفرع الواقع في سترة يبدأ بتقديم خدماته من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءً، ويبدأ فرع مدينة حمد "دوار 17" بتقديم خدماته من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 9 مساءً ، مشيراً إلى أن الفرعين سوف يقدمان كافة الخدمات المرورية من حيث تحويل ملكية المركبات، تجديد رخص السياقة، دفع المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات الأخرى.



وأكد مدير عام الإدارة العامة للمرور أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الإدارة على سرعة انجاز جميع المعاملات المرورية أمام المراجعين وتخفيف العبء عليهم داعيا الجميع للاستفادة من خدمات هذه الفروع القريبة من مناطق سكنهم.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1628 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 127 اخر تحديث : 2018/01/16 - 43 : 07 PM