وزير الإعلام للنواب: التصدي لكل من يحاول إثارة الفتن وشق الوحدة الوطنية المنامة في 16 يناير/ بنا / أكد سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي، على التصدي لكل من يحاول إثارة الفتن أو شق الوحدة الوطنية باستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ، لافتا إلى استمرار التنسيق والمتابعة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة للوقوف على ملابسات أي حدث يرتبط بالبحرين وصورتها في الإعلام الخارجي.



وقال في مداخلة له امام مجلس النواب اليوم : " لا يختلف اثنان على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة شؤون الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل ما من شأنه أن ينقل أخبارا ومعلومات مغلوطة عن المملكة. لقد تعرضت البحرين منذ عام 2011 لحملة إعلامية ممنهجة ، كانت تقف وراءها دول وأجهزة عملت ليلا نهارا على تشويه سمعة البحرين، ولكن بفضل الله تعالى ثم حكمة القيادة الرشيدة والتفاف شعب البحرين حول القيادة، تعدينا هذه المرحلة وتكسرت الكثير من المؤامرات على قلعة البحرين".

وأضاف في معرض إجابته على السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل الاتصال الخارجي والداخلي وتكثيف التواصل مع المؤسسات الإعلامية بالداخل والخارج : " فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان ، أود التأكيد على التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية والاتصال المباشر مع جميع السفراء بما يتعلق بهذا الملف".

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مرتبطة بجهة أو مؤسسة حكومية بعينها، وهي بطبيعة الحال متاحة للجميع ويتم ضبطها بحكم القانون.

وقال:" في البحرين ليس لدينا فراغ تشريعي ولدينا قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الصحافة، وقانون حماية وثائق الدولة ، الكثير من القوانين ممكن استخدامها لمقاضاة أي شخص يحاول شق الوحدة الوطنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".









م.ا.ب/ع ذ



بنا 1552 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 190 اخر تحديث : 2018/01/16 - 25 : 07 PM