وزير الخارجية الكويتي يتوجه الى فرنسا في زيارة رسمية الكويت في 16 يناير/ بنا / توجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.







وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وفدا رفيع المستوى يرافق الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال زيارته التي تهدف الى عقد مباحثات ثنائية مع الجانب الفرنسي.



وصرح السفير الكويتي بباريس سامي السليمان اليوم ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح سيعقد غدا لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، مشيرا الى ان هذا اللقاء يعبر عن حرص القيادة الكويتية على التشاور المستمر والتواصل مع فرنسا ازاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.



واكد السليمان عمق العلاقات التي تربط بين البلدين موضحا ان اللقاء يأتي في اطار سلسلة لقاءات يجريها الشيخ صباح الخالد مع الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي.



كما أكد ان اللقاء سيوفر الفرصة لتنسيق المواقف والرؤى حيال المسائل والمواضيع المعروضة على مجلس الامن الدولي.







م.ح.



بنا 1519 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 115 اخر تحديث : 2018/01/16 - 29 : 06 PM