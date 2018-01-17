سمو رئيس الوزراء لدى استقباله جموعاً من أهالي المنامة: أحرص على متابعة ما تقوم به الحكومة في كل شبر من البحرين لكي أطمئن على حصول المواطن على أفضل الخدمات المنامة في 16 يناير/ بنا / لدى استقبال سموه لجموع من أهالي وعوائل المنامة ورجالاتها، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن قنوات الاتصال مع شعبنا مفتوحة، والتواصل مستمر، وقلوبنا تتسع الجميع، وأبوابنا لم تكن قط مؤصدة، فمتى ما اجتمعت الأهداف على رفعة الوطن وتوحدت التوجهات والنوايا على صالحه أمنا واستقرارا وازدهارا، فنحن متلاقون ومتفقون.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن رهاننا على وحدتنا الوطنية لم يخسر أبداً في قدرتها على حماية الوطن وأن تكون دوما صمام الأمان، لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين ستظل كما عرفها الجميع بلد الوئام والأمن والاطمئنان مادامت تحتضن شعبا بهذه الطيبة والحرص على مصلحة وطنه.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وفدا كبيرا من عوائل وأسر المنامة ورجالاتها، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة التي يحرص عليها سموه من أبنائه المواطنين للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم وتبادل الحديث معهم حول مختلف الأمور ذات الصلة بالشأن الوطني.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تحث دائما على المزيد من العمل والإنجاز من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، مشددا سموه على أن كل جهد تقوم به الحكومة هو من أجل الحفاظ على ركيزة الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطن وضمان العيش الكريم له.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على متابعة سموه الشخصية لكافة المشروعات والخدمات في مختلف مدن وقرى البحرين ، وقال سموه "أحرص على متابعة ما تقوم به الحكومة في كل شبر من البحرين لكي أطمأن على حصول المواطن على أفضل الخدمات الحكومية في كافة المدن والقرى وأولها المحافظة على الأمن والاستقرار".



وأكد سموه أن التطورات والتحديات الراهنة سياسيا واقتصاديا تتطلب المزيد من الوعي وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتي شكلت على الدوام ركيزة أساسية للنهوض بالوطن وصون مكتسباته الحضارية.



وأضاف سموه أن تعزيز التواصل والتقارب بين أبناء المجتمع البحريني يسهم في تقوية أواصر الوحدة الوطنية والحفاظ على ما يميز المجتمع من سمات التنوع والتمازج الثقافي والحضاري بين مختلف مكوناته.



من جانبه، ألقى السيد جعفر بن رجب كلمة أكد فيها أن كل بحريني مخلص محب لوطنه يحمل مشاعر فياضة متوهجة بحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، مستنيرة بضياء مجد سموه حفظه الله ، لافتا إلى أن شعب البحرين الوفي يتوق لحضور مجالس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء العامرة ويتشوقون للقاء سموه ، ويرون في قلب سموه متسعا أكثر من مجلسه ، وأكد أن أهالي المنامة كباقي أهل البحرين ممتنين لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لما يبديه سموه من حسن رعاية لأمورهم والوقوف على احتياجاتهم مما يبعث في الجميع الراحة والسكينة والطمأنينة.



وشدد بن رجب على أنه بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تتجدد الآمال وتعلو الهمم وتذلل الصعاب ، وبتوجيهات سموه توضع النقاط على الحروف وتتطلع تطلعات المواطنين وتنسج آمالهم وأمنياتهم بخيوط الحنكة والحكمة، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.



كما ألقى الشاعر محمد حسن كمال الدين قصيدة أمام صاحب السمو أشاد فيها بدور سموه ومسيرته الحافلة بالإنجاز والعطاء في خدمة الوطن.



من جانبهم، عبر أهالي ووجهاء مدينة المنامة عن خالص سعادتهم وامتنانهم للتشرف بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مقدرين لسموه اهتمامه وحرصه على استقبال الأهالي والاستماع إليهم، مؤكدين أن التشرف بلقاء سموه والسلام عليه هي مناسبة عزيزة على النفوس وتجسيد لما يحرص عليه سموه من قيم التواصل والقرب من المواطنين، والعمل الدؤوب على تلبية احتياجاتهم. وأشادوا بما يمثله سموه من قيمة ومكانة وطنية عالية، تجسيدا لدوره ومسيرته الزاخرة بالعطاء والإنجاز من أجل الوطن والمواطنين.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1510 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 154 اخر تحديث : 2018/01/16 - 33 : 08 PM