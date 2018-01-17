سمو رئيس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين قامت على أسس متينة اقتصاديا وتنمويا.. وأن المجال للاستثمار في المملكة مفتوح في مختلف المجالات المنامة في 16 يناير/ بنا / لدى استقبال سموه لعددٍ من أفراد العائلة المالكة الكريمة والفعاليات الاقتصادية وكبار المسئولين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن مملكة البحرين قامت على أسس متينة اقتصاديا وتنمويا والحكومة تسعى جاهدة للبناء على هذه الأسس واعلاء صروحها ، وتفخر بأنها حققت بناء تنمويا شامخا وصرحا حضاريا في المجالات المختلفة، وقال سموه" بسواعد شبابنا وعزم أبناء وطننا فان المجال للاستثمار في مختلف المجالات في مملكة البحرين مفتوحا ".

معربا سموه في هذا الصدد عن تقدير الحكومة للجهود التي يقوم بها القطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال مشروعاتهم واستثماراتهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في شتى المجالات ، لافتا سموه الى أن تنمية الصناعة المحلية التي تعتمد على المنتجات الوطنية والزراعية البحرينية أصبح ضرورة وعلى القطاع الخاص تبني ذلك.



ونوه سموه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل نهجًا أصيلا في رؤى الحكومة إيمانًا منها بقدرة هذا القطاع على تحقيق المزيد من التطوير والارتقاء في شكل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال اللقاء، أكد سموه أن قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة يحظى بكل الدعم والاهتمام من قبل الحكومة لما له من أهمية تقوية أركان الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.



وقال سموه: "إن مملكة البحرين تفتخر بما لديها من مبدعين في العديد من الصناعات والحرف"، وشدد سموه على أهمية مساندة وتشجيع أصحاب الحرف التقليدية والحفاظ على الصناعات البحرينية الأصيلة، بما يوفر لها المقومات اللازمة لأن تنمو وتنافس في الأسواق المحلية والإقليمية.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في المملكة، والتوسع في عمليات التشجير بمختلف المناطق والطرق والشوارع، لما لذلك من أثر هام في الحفاظ على البيئة والتعبير عن الوجه الجمالي لمملكة البحرين وشعبها.







ع إ ح/م.ح.



بنا 1503 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 133 اخر تحديث : 2018/01/16 - 33 : 08 PM