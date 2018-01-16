الكويت تستضيف الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" في 13 فبراير المقبل عربي

الكويت في 16 يناير/ بنا / تستضيف دولة الكويت في 13 فبراير المقبل فعاليات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الارهابي والذي يضم 74 عضوا من الدول والمنظمات الدولية.



وصرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله لوكالة الأنباء الكويتية اليوم بأن الاجتماع يأتي في اطار استمرار الجهود الدولية والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الارهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة هذا التنظيم.



وأشاد بما حققه التحالف من خطوات كبيرة وملموسة في العراق وسوريا معربا عن التطلع للمزيد من تضافر الجهود والعمل المشترك بين الاعضاء بما يسهم في تحقيق الاستقرار للمجتمع الدولي الذي تضرر من هذا التنظيم، متمنيا التوفيق والسداد لفعاليات هذا الاجتماع الهام.





م.ح.



بنا 1455 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/01/16 - 02 : 06 PM