الإمارات ترد على قطر في مجلس الأمن وتفند مزاعمها أبوظبي في 16 يناير / بنا / قامت البعثة الدائمة لدولة الإمارات بنيويورك، بتسليم رد دولة الإمارات الذي يفند المزاعم القطرية الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إذ تُدين - بأشد العبارات - ما اعتادت عليه قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر، فإنه يهمها أن تؤكد أن الطائرة العسكرية كانت تحلق خارج الأجواء القطرية.



كما استنكرت الوزارة هذا التصعيد من جانب دولة قطر، وطالبتها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار.





م.ح.



بنا 1411 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/01/16 - 53 : 05 PM