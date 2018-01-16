النائب العام يستعرض إنجازات النيابة خلال عام 2017 ..تدشين مجموعة من خدمات النيابة العامة على موقع الحكومة الإلكترونية

المنامة في 16 يناير/ بنا / أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على حق المجتمع في المعرفة والاطلاع على إنجازات النيابة العامة خلال العام الماضي مشيرا في المؤتمر الصحفي السنوي الذي أقامته النيابة العامة صباح اليوم إلى أن النيابة تعمل بشكل متواصل على تطوير وتكثف الجهود لتنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الفنية والتثقيفية، من خلال برامج تدريبية مكثفة في مناحي متعددة من شأنها الإسهام في القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.



وأوضح سعادة النائب العام أن السنة الماضية شهدت تنظيم دورات ومشاركات تدريبية وتثقيفية متعددة ومتنوعة في مناحي مهمة تتعلق بالعمل القضائي عموماً وباختصاصات وشؤون النيابة العامة خصوصا.

أما عن إنجاز القضايا خلال عام 2017، فقد باشرت الجرائم الإرهابية التحقيق في العديد من القضايا الإرهابية وهي المقيدة عن جرائم الجماعات المنظمة التي تخطط لارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عما يقع من تلك الجماعات والتنظيمات من جرائم نوعية والجرائم التي تقع بوجه عام تنفيذاً لأغراض إرهابية، وكذلك قضايا التجمهر وما يقع في ظلها من جرائم الاعتداء على قوات حفظ النظام والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وقد تمكنت نيابة الجرائم الإرهابية من إنجاز ما يوازي 99% مما ورد إليها من قضايا، أما بالنسبة لقضايا الفساد والتي تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فقد حققت النيابة العامة نسبة إنجاز بما يوازي 80% مما ورد إليها من قضايا.



ولفت الدكتور علي بن فضل البوعينين إلى أن تلك النوعية من القضايا تحتاج إلى جهد كبير وتحقيقات مطولة ومكثفة بغرض جمع الأدلة وتحديد المسئولية الجنائية حيث يستلزم التحقيق في أغلب القضايا فضلاً عن سماع أقوال الشهود وفحص المستندات والاستعانة بالخبراء وندب اللجان المالية والمحاسبية واستكمال التحقيقات في ضوء ما تسفر عنه تقارير تلك اللجان ومواجهة المتهمين بما تخلص إليه إلى أن تنتهي النيابة من ذلك جميعه إلى تصرف في القضية يتفق وصحيح الواقع والقانون.



ونوه سعادة النائب العام إلى بعض التطورات المنتظرة في قرارات وتصرفات النيابة تلبية لما استحدثته المملكة تشريعياً بإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة معتبرا القانون نقلة نوعية مهمة، ومعالجة حاسمة من المشرع البحريني لمشكلات عديدة أثارها التطبيق العملي، تتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة في اختيار الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى أن المشرع البحريني اقتدى بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً، حيث وضع أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وذلك بضوابط ومعايير معينة تنبني على اعتبارات عملية واجتماعية وشخصية تتحقق بها الموائمة والملائمة في التصرف.



وعدد سعادة النائب العام الفوائد المرجوة من القانون ومن أمثلتها التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءاً لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمتضررين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع، إلى غير ذلك من العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في القانون، وقال:" لا شك فيه أن القانون الجديد ترتد فائدته على المتهم وأسرته خاصة إذا كان هو العائل لها وكان في الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية أو في توقيفه ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها مع بساطة الجرم أو تدارك آثاره".



وأظهرت الإحصائيات عدد القضايا التي تم التصرف فيها من النيابة الكلية والتي بلغت 2183 قضية تم التصرف فيها بالكامل، بينما بلغ إجمالي القضايا الواردة للنيابة 84442 قضية في 2017، وتم التصرف في 83520 قضية منها، وكان نصيب نيابة العاصمة منها 28090 قضية، وبلغت القضايا المعروضة على نيابة المرور 100183 قضية، و 5126 قضية على نيابة الجرائم الإرهابية، و 4653 قضية على نيابة الأسرة والطفل.



وبالنسبة لنيابة التنفيذ فقد استلمت العام الماضي 23918 قضية تم تنفيذ 21773 قضية منها ، وبلغ مجموع الكفالات المحصلة 2 مليون و 244 ألف و 338 دينارا، بينما بلغ مجموع الغرامات 2 مليون و 482 ألف و 329 دينارا.



كما كشف الدكتور البوعينين عن تطوير النيابة العامة لموقعها الالكتروني واستحداث العديد من الخدمات لتكون في متناول ذي الشأن والمراجعين.



ومن جانبه استعرض المحامي العام فهد البوعينين الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها النيابة العامة على موقع الحكومة الإلكترونية والتي تهدف لتوفير أعلى معايير الإنتاجية والمهنية في تقديم الخدمات للمحامين والمراجعين باستخدام احدث التقنيات الحديثة للتحول الالكتروني وأهم خطوة في مرحلة التحول للنيابة الذكية، بهدف توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات والطلبات وزيادة الإنتاجية وسهولة متابعة الطلبات بالإضافة إلى الخصوصية والسرية والاستغناء عن الاستمارات والأوراق.



وأوضح المحامي العام فهد البوعينين أن النظام القديم كان يتطلب الحضور شخصيا لمبنى النيابة العامة وملء استمارة تقديم الطلبات ونسخ من الأوراق الثبوتية وتقديم الطلب ومراجعته، لكن النظام الجديد أتاح للمواطنين والمتعاملين الدخول لموقع الحكومة الإلكترونية عن طريق المفتاح الإلكتروني وإنجاز المعاملات دون الحضور للنيابة.



وتتضمن الخدمات المتاحة: الاستعلام عن القضية واسترجاع الكفالة واستعجال التصرف في القضية وإفادة عن حالة قضية والتظلم من قرار حفظ ورد الاعتبار، وكذلك رفع منع السفر والاطلاع على القضية ونسخ الحكم أو الامر الجنائي وأوراق الدعوى وطلب تقديم وكالة ( للمحامين )، كما يمكن الاستعلام عن القضية والاستفسار عن بياناتها ومعرفة وضعية القضية والتصرف بها.



وأكد المحامي العام فهد البوعينين أن مستوى الأمان على الموقع لا تتيح لأي شخص الدخول والاطلاع على تفاصيل أي قضية إلا إذا كان أحد الأطراف فيها، ويصل هذا المستوى من الأمان ليشمل حتى أعضاء النيابة العامة ما لم يكونوا على صلة بالقضية التي يباشرها زميل آخر.







ل.ب/خ.س



بنا 1132 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/01/16 - 48 : 02 PM