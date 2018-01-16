الرئيس هادي يبحث مع المبعوث الأممي الى اليمن المستجدات على الساحة اليمنية

الرياض في 16 يناير /بنا/ استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ اليوم للوقوف على جملة التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية.

ونقلت وكالة الانباء اليمينة، ان اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي ونائب المبعوث الاممي معين شريم ، يأتي كما اشار الرئيس هادي بعد ان غدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية بشريكهم الرئيس السابق وهو ما يؤكد على دمويتهم وإقصائهم لكل من يختلف معهم.

ولفت الرئيس هادي الى ان المليشيا الانقلابية لا تعترف بمرجعيات السلام ولا بالقرارات الاممية ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني كما استحوذوا على موارد الدولة واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودهم الحربي وينتهكون اليوم الحرمات والحقوق والحريات واختطاف وتجنيد الأطفال.

من جانبه استعرض المبعوث الاممي خلاصة نتائج زيارة نائبه الى صنعاء والوقوف على الأوضاع الجارية ، هناك مؤكدا ان اللقاء يأتي في إطار التشاور وتبادل الأفكار حول السلام وآفاقه الممكنة ، والمرتكزة على المرجعيات المتعارف عليها.



خ.س



بنا 1126 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 120 اخر تحديث : 2018/01/16 - 47 : 02 PM