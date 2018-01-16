المستشار عبدالله البوعينين يستقبل المستشار الدكتور محمد مجبل بمناسبة حصوله على الدكتوراه في القانون المنامة في 16 يناير/ بنا / استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمكتبه في المنطقة الدبلوماسية صباح اليوم، المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بمناسبة إهدائه نسخة من أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها مؤخرا في القانون من جامعة القاهرة بعنوان "طعون انتخابات المجالس التشريعية في النظامين الدستوريين المصري والبحريني – دراسة مقارنة".

وقد أشاد سعادة المستشار البوعينين بما حققه المستشار الدكتور محمد مجبل من مستوى علمي يفخر به الجميع، وما سيساهم في تحسين مستوى العمل القانوني، مؤكدا على أهمية التسلح بأعلى المستويات العلمية لتحقيق ما تتطلع إليه البلاد من تطور وازدهار.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور محمد مجبل عن بالغ شكره وتقديره وعرفانه لسعادة المستشار عبدالله البوعينين لما أبداه من دعم وتشجيع وإشادة بأبناء المملكة، داعيا الله أن يحفظ مملكة البحرين قيادة وشعبا، وأن يحقق كل ما تصبو إليه من عزة ورفعة وتقدم.





ل.ب/خ.س



بنا 1114 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/01/16 - 22 : 02 PM