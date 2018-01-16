أمانة المحكمة الدستورية تقيم ورشة الاستخدام الآمن للحاسب الآلي المنامة في 16 يناير / بنا / نظمت الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وبالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية ممثلة في الإدارة العامة لأمن المعلومات، ورشة عمل "للتوعية الأمينة لأمن المعلومات" لموظفيها، وذلك ضمن متطلبات اتفاقية برنامج "ثقة" الذي يهدف إلى تحسين مستوى أمن المعلومات وتعريف المشاركين فيها بالأخطار والتهديدات الناتجة عن الاستخدامات والممارسات الخاطئة للحاسب الآلي وأنظمته.



قدم الورشة السيد يوسف خالد المالود من الإدارة العامة لأمن المعلومات بهيئة الحكومة الإلكترونية، وحضرها عددٌ من مسؤولي الأمانة العامة بالمحكمة.





ل.ب/ع ع



بنا 1110 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/01/16 - 18 : 02 PM