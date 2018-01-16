غدا تدشين البرنامج التدريبي الحقوقي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني المنامة في 16 يناير / بنا / ينطلق البرنامج التدريبي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني في حقوق الإنسان يوم غد في مركز التدريب بمقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني.

وعبر المفتش العام بجهاز الأمن الوطني محمد بن راشد الرميحي عن تقديره للجهود المبذولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان للقائمين على إنفاذ القانون من المنتسبين للأجهزة الأمنية، مؤكداً أن هذا البرنامج من شأنه رفع درجة الوعي بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وفق المبادئ والمقاصد الواردة في دستور مملكة البحرين والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية.

من ناحيته، ذكر الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل أن البرنامج الحقوقي التدريبي الخاص بمنتسبي جهاز الأمن الوطني يتضمن أربع ورش عمل ومحاضرات تثقيفية تمتد من شهر يناير حتى شهر سبتمبر 2018 وتستهدف تدريب 160 منتسبًا للجهاز، حيث تركز البرامج المذكورة على الآليات الوطنية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبرتوكول الاختياري بالإضافة إلى استعراض الآليات الدولية التعاهدية والتابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد الفاضل أن قيام المؤسسة بتدريب منتسبي جهاز الأمن الوطني يقع ضمن استراتيجية رفع الوعي بحقوق الإنسان التي تنتهجها المؤسسة وفقاً لقانون إنشائها.



ن.ف/ع ع



بنا 1106 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/01/16 - 14 : 02 PM