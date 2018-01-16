تخريج دورة للمستجدين العسكريين في سلاح الجو الملكي المنامة في 16 يناير/ بنا / أقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم، حفل تخريج دورة للمستجدين العسكريين في سلاح الجو الملكي البحريني بحضور اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدمت كلمة بهذه المناسبة من قبل آمر معهد سلاح الجو الملكي البحريني شكر فيها قائد سلاح الجو الملكي البحريني لحضوره حفل التخريج، ثم قدم إيجازا عن الدورة.

بعدها قدم الخريجون عرضا عمليا اشتمل على المسير العسكري البطيء والسريع والحركات الصامتة والذي عكس المستوى الاحترافي الذي يتمتعون به.

وبعد أداء القسم القانوني، قام قائد سلاح الجو الملكي البحريني بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين، مقدماً الشكر إلى خريجي هذه الدورة والمدربين على الجهود التي بذلوها خلال الدورة.







ل.ب/خ.س



بنا 1106 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/01/16 - 17 : 02 PM