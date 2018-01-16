نيابة عن سمو رئيس الوزراء.. سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك EFG International المنامة في 16 يناير / بنا / نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم، السيد "جون وليامسون" رئيس مجلس إدارة بنك EFG International، الذي يزور مملكة البحرين للاحتفال بمرور 10 سنوات على أعمال البنك في البحرين.



وخلال اللقاء، نقل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للسيد "جون وليامسون"، وإشادة سموه بالدور الهام الذي يقوم به بنك "EFG International" في القطاع المالي والمصرفي من خلال تواجده في مملكة البحرين، وتمنيات سموه للبنك والقائمين عليه استمرار النجاح والتقدم.

وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وانها تحرص على توفير البيئة الملائمة التي تمكن هذا القطاع من الاسهام بفاعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب السيد "جون وليامسون" عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يقدمه سموه من دعم واهتمام بالقطاع المالي والمصرفي، وما يوليه سموه من حرص على توفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، مشيداً بما تتميز به المملكة من أجواء الحرية والانفتاح الاقتصادي.



خ ب ف/ع ع



بنا 1104 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/01/16 - 08 : 02 PM