معالي وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين‎ المنامة في 16 يناير/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة السيد جافيد ماليك، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.

وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، منوهًا معاليه بما وصلت إليه العلاقات المتميزة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة من تقدم ونماء بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين، مثنيًا معاليه على الجهود المقدرة من قبل سعادة السيد جافيد ماليك في الارتقاء وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، متمنيًا له دوام التوفيق.



من جانبه، أعرب سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية عن سعادته بلقاء معالي وزير الخارجية، وعن خالص تقديره لما لقيه من دعم خلال فترة عمله كسفير لبلاده لدى مملكة البحرين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.



ل.ب/خ.س



بنا 1052 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/01/16 - 59 : 01 PM