البورصة تطلق تطبيق بورصة البحرين على الأجهزة المحمولة المنامة في 16 يناير/ بنا / في خطوة جديدة لتطوير خدمة نشر معلومات السوق للمستثمرين والمهتمين في قطاع رأس المال، كشفت البورصة عن إطلاقها لتطبيق "بورصة البحرين" على الأجهزة المحمولة والمتوفر على نظامي (iOs) و(أندرويد).



وتهدف البورصة عبر اتخاذ هذه الخطوة إلى تقديم منصة في متناول اليد تمكّن المستثمرين من الحصول بكل سهولة ويسر على كافة المعلومات والبيانات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية اعتماداً على أحدث المعلومات في السوق وافصاحات الشركات.



ويوفر التطبيق مجموعة من المزايا التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على أسعار الأسهم بشكل آني، وعرض معلومات حول قيمة وحجم التداولات، وأوقات الصفقات المنفذة، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر الأخبار المتعلقة بإفصاحات الشركات ورسائل السوق الصادرة عن البورصة، وملخص التداولات اليومية.



وقد تم تطوير هذا التطبيق لتسهيل عملية الحصول على معلومات التداول بسلاسة ويسر لكافة فئات المستثمرين لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بشأن التعامل في محافظهم الاستثمارية في الأدوات المالية المدرجة في البورصة وفقاً لمعلومات حديثة ومعتمدة وذات مصداقية. ويمكن تحميل التطبيق عبر متاجر Apple و Android من خلال إدخال كلمة "بورصة البحرين" في متصفح البحث الخاص بالتطبيقات.



وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة قائلا إن إطلاق تطبيق "بورصة البحرين" على الأجهزة المحمولة يأتي في إطار استراتيجية البورصة الهادفة إلى إثراء الخدمات المتمحورة حول المستثمرين والتي قد سبق وقدمت العديد من المبادرات المبتكرة لشريحة واسعة من المستثمرين والجهات ذات العلاقة بقطاع رأس المال.



وأضاف: "اننا قد بدأنا فعلياً بالعمل على حزمة من الخدمات التي تتمحور حول المستثمرين وذلك لتيسير عملية نشر معلومات التداول تطبيق الهاتف المحمول بالإضافة إلى تسهيل عملية التداول على جميع الأدوات المالية المدرجة في البورصة كمنصة (Bahrain Trade) التي أطلقتها البورصة مؤخراً حيث تهدف جميع هذه الخدمات لإثراء تجربة المستثمر وجعلها أكثر سهولة ومرونة".



كما أضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم أن التطبيق يأتي مواكبة لاحتياجات السوق المتجددة واحتياجات مستثمري البورصة وتعزيز تجربتهم الاستثمارية.





ن.ف/خ.س



بنا 1036 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/01/16 - 41 : 01 PM