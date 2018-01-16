تنفيذاً لأمر سمو ولي العهد وتمهيداً لبدء التشغيل التجريبي للمدينة..وزير الإسكان يعلن بدء إجراءات السحب الالكتروني لمستفيدي الشمالية المنامة في 16 يناير /بنا/ تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة، أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بدء إجراءات السحب الالكتروني لـ 2807 مستفيداً بالمدينة الشمالية، وهو الإجراء الأول من نوعه بالمدينة الجديدة.



وأضاف الوزير أن إجراءات السحب الالكتروني بالمدينة الشمالية ستستمر حتى نهاية مارس المقبل، وتشمل توزيع الوحدات السكنية بالجزيرتين رقم 13 و 14، معرباً عن سعادته بالتقدم الكبير الذي شهدته المدينة على مدى السنوات الخمسة الماضية والتي تتكلل الآن بإجراءات السحب الالكتروني بالوحدات.



ورفع المهندس الحمر أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لما أولاه جلالته من دعم لامحدود للملف الإسكاني، وخاصة مشاريع المدينة الشمالية، مؤكداً أن جميع المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها وتسريعها تندرج تحت مظلة أمر جلالته السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقرب وقت ممكن.



كما نوه المهندس الحمر إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والتي انعكست بشكل واضح على سرعة نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمدينة الشمالية بشكل خاص ومختلف مشاريع الوزارة في مختلف المحافظات بشكل عام، وبلوغها مراحل متقدمة للغاية.



كما ثمن وزير الإسكان أمر سمو ولي العهد بإدراج المدينة الشمالية في برنامج التوزيع التي أمر بها سموه منذ منتصف عام 2016، والتي أسهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية، ولاسيما على صعيد المدينة الشمالية.



وأوضح الوزير أنه وبعد الانتهاء من أعمال الدفان البحري والحماية الصخرية بالمدينة الشمالية، شرعت الوزارة منذ عام 2012 في إعداد تصاميم وتنفيذ الوحدات وأعمال البنية التحتية في المدينة، وما تضمنه من اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 1618 وحدة بالمدينة الجديدة، لافتاً إلى أن الوحدات المنفذة من القطاع الخاص سيشملها السحب الالكتروني الذي تقوم به الوزارة حالياً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المدينة وبدء التشغيل التدريجي لها خلال العام الجاري.



وقال المهندس باسم الحمر إن نسب الإنجاز في المدينة الشمالية متقدمة للغاية، وتشهد تسارعاً مستمراً من حيث الأعمال الإنشائية الخاصة بالوحدات التي تنفذها وزارة الإسكان من الميزانية الحكومية وبرنامج التنمية الخليجي، بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية المنفذة من قبل القطاع الخاص.



وأضاف أن الأعمال الخاصة بالبنية التحتية أيضاً تشهد تقدماً كبيراً، حيث تم الشروع في رصف الطرق الرئيسية والفرعية بالمراحل الأولى للمدينة الشمالية، فضلاً عن تقدم العمل في إمدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي إلى الوحدات السكنية، منوهاً إلى الدور الكبير الذي توليه الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لسرعة إنهاء تلك المشاريع في أقصر مدة ممكنة، بهدف بدء تسكين المواطنين المستحقين للوحدات بالمدينة الجديدة.





خ ب ف/خ.س



بنا 1033 جمت 16/01/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/01/16 - 40 : 01 PM