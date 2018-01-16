السعودية تدين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين اماراتيتين الرياض في 16 يناير /بنا/ عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن ادانة المملكة العربية السعودية لاعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين متجهتين إلى عاصمة مملكة البحرين المنامة .







واعتبر المصدر أن هذا الإجراء يشكل تهديدا لسلامة الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. مع الأخذ في الاعتبار أن بياني الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أكدا على أن الرحلتين "اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".



س.ي



بنا 2135 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/01/16 - 38 : 12 AM