شئون الطيران المدني تؤكد أنها ستتخذ الاجراءات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية بخصوص قيام مقاتلتين عسكريتين لقطر بقطع مسار طائرة مدنية اماراتية متجهة الى مطار البحرين الدولي المنامة في 15 يناير/ بنا / صدر عن شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات تقرير عن حدوث واقعة صباح هذا اليوم الموافق 15 يناير 2018 جاء فيه، انه فى تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الامارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة إعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الإشتراطات، حيث اقتربت المقاتلات القطرية لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الامر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.



كما تم رصد واقعة مماثلة لطيران الاتحاد الإماراتي رحلة رقم EY23B المتجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي و جاري التحقيق بالواقعة.





هذا، وستقوم شئون الطيران المدني باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية ورفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو ).







ن.ع/م.ح.



بنا 2024 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/01/16 - 46 : 12 AM