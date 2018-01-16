الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: بارد نسبياً المنامة في 15 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الثلاثاء سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً ولكنه معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.







الرياح : شمالية غربية من 12 الى 17 عقدة وتصل من 20 الى 25 عقدة أحياناً.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة.



ارتفاع الموج : من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 20 درجة مئوية .. والصغرى : 13 درجة مئوية.





م.ح.



بنا 1845 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/01/15 - 02 : 10 PM