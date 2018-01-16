وزير الخارجية الفلسطيني يطلع وفداً برلمانياً اسبانيا على آخر المستجدات السياسية رام الله في 15 يناير/ بنا / استقبل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي هنا اليوم وفدا برلمانيا اسبانيا.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان المالكي أطلع الوفد الاسباني على آخر المستجدات السياسية والتحركات الفلسطينية على الصعيد للمرحلة القادمة.





وتطرق المالكي خلال اللقاء الى ما وصلت إليه العملية السياسية عقب قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها مشيرا الى ان كل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات معيقة لعملية السلام، منها تكثيف بناء المستوطنات، والقوانين البائسة التي تعلن عنها كل يوم وجميعها مجحفة بالحقوق الوطنية الفلسطينية سواء ما يتعلق بالقدس أو ضم الضفة الغربية، وعمليات الإعدام الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي، وكذلك التضييق على حركة تنقل الفلسطينيين بين ارجاء الوطن، وتوجهات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال نحو فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، وعمليات الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والحفريات التي تنذر بهدمه، كل هذه الممارسات انهت مبداً حل الدولتين.

وأكد المالكي، أن الجانب الأميركي بهذا القرار المجحف، أنهى دوره كوسيط نزيه للعملية السياسية، ما يستدعى تشكيل آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مبيناً أن فلسطين لا تريد إقصاء الولايات المتحدة عن المشاركة بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنما عدم القبول بالاستفراد بهذه الوساطة.

كما اكد المالكي على اهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الاوروبي، لما له من ثقل سياسي واقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف الجمعي بدولة فلسطين، وضرورة ان تعترف اسبانيا بدولة فلسطين كون ان العلاقات التي تربط البلدين متينة وقوية.

بدورهم، اعتبر اعضاء الوفد ان هذه الزيارة تأتي في اطار دعم القضية الفلسطينية وانهم منذ وصولهم الى فلسطين قبل ايام، وخلال هذه الفترة القصيرة استطاعوا مشاهدة ما يعانيه الشعب الفلسطيني من الاجراءات الاسرائيلية من خلال مرورهم بجدار الفصل العنصري والحواجز التي تقيمها اسرائيل، وسياسة اسرائيل في اعتقال الاطفال والقاصرين.

كما تطرق اعضاء الوفد الى كيفية تعزيز العلاقات مع فلسطين من خلال لجنة الصداقة في البرلمان الاسباني.



م خ



بنا 1755 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 123 اخر تحديث : 2018/01/15 - 43 : 09 PM