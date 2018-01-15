مدير عام هيئة الطيران المدني الاماراتي: الرادارات البحرينية رصدت المقاتلات القطرية خلال اعتراضها للطيران المدني الإماراتي أبوظبي في 15 يناير / بنا / كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الامارات عن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين على متنهما 277 مسافرا من جنسيات مختلفة وذلك خلال مرحلة اقتراب هبوطهما إلى مطار المنامة الدولي بالبحرين في رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة ومتعارف عليها دوليا ويعلم عنها الجانب القطري.





وقال مدير عام الهيئة العام للطيران المدني الاماراتي سيف السويدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات"وام" إن المقاتلات القطرية قامت باعتراض الطائرة الأولي عند الساعة 10.30 صباحا وفيما تم اعتراض الطائرة الثانية عند الساعة 11.5 صباحا على ارتفاع بين 9 إلى 10 ألاف قدم في رحلات روتينية اعتيادية معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني .



وأضاف السويدي أن الرادارات البحرينية رصدت الطائرات العسكرية القطرية خلال اعتراضها للطيران المدني الإماراتي إضافة إلى مشاهدة الواقعة بالعين المجردة من قبل طواقم الطائرات والركاب مما يشكل تهديدا واضحا وصريحا لحياة مدنيين أبرياء.



وأشار إلى أن الجانب القطري لم يسبق وأن اعترض على استخدام الطائرات لهذه المجالات الجوية ولم يتم إصدار أي إنذار بعد الاستخدام مما يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وسلامة الطيران المدني من الجانب القطري وتهديدا وتخويفا في سابقة خطيرة، حيث اقتربت المقاتلات القطرية بشكل مفاجئ من الطائرات الإماراتية المدنية دون أي إنذار في خرق واضح لأساسيات وأعراف وقوانين الطيران المدني الدولية.

وقال إن الإمارات ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.



واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني هذه الواقعة بمثابة خرق خطير للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية فيما تدرس الهيئة الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو" والمنظمات الأخرى ذات الصلة.





م.ح.



بنا 1735 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/01/15 - 45 : 08 PM