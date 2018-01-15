وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة القضايا الإقليمية والدولية أبوظبي في 15 يناير/ بنا / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ 72 الذي يزور ابوظبي حاليا لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).



وذكرت وكالة انباء الامارات انه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات الإنسانية والتنموية اضافة الى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





م خ



بنا 1602 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/01/15 - 05 : 08 PM