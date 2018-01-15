العاهل الاردني يشارك في نيقوسيا بقمة قبرصية يونانية عمان في 15 يناير/بنا/ يشارك العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني يوم غد الثلاثاء في القمة الثلاثية التي تستضيفها العاصمة القبرصية نيقوسيا وتضم الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس.







وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان القمة الثلاثية ستتناول آفاق التعاون المشترك بين الأردن وكل من قبرص واليونان والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط، وستشهد أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، كالطاقة المتجددة والاقتصاد والصحة والزراعة والتعليم العالي والثقافة والملاحة البحرية.



وبينت ان هذه القمة التي يشارك فيها الأردن لأول مرة تشكل ركيزة أساسية لتوثيق التعاون الاستراتيجي بين الأردن وقبرص واليونان على مختلف الصعد وبما يسهم في تعزيز العمل المشترك ويخدم مصالح شعوبها.





س.ي



بنا 1519 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/01/15 - 24 : 06 PM