تميزت بين 1800 مدرسة مشاركة .. وزير التربية يهنئ مدرسة البيان بفوزها بجائزة زايد لطاقة المستقبل المنامة في 15 يناير/ بنا / أعرب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن خالص تهانيه وتبريكاته لسعادة الشيخة الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين، بمناسبة فوز المدرسة بالمركز الأول عن فئة مدارس قارة آسيا المشاركة في جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل، من بين 1800 مدرسة مشاركة من مختلف دول العالم، وحصول المدرسة على جائزة قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، في إنجاز تعليمي جديد لمملكة البحرين.





وأشاد الوزير بهذا الإنجاز المتميز الذي حققته المدرسة بقيادة الدكتورة العتيبي، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة للارتقاء المستمر بأدائها، مؤكدًا دعم الوزارة الكبير والمستمر لقطاع التعليم الخاص، بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية المباركة في ظل قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها.



هذا وقد حقق فريق مدرسة بيان البحرين المكون من 11 طالبًا وطالبة المركز الأول بمشروع (Ecoboosters) متفوقًا على المدارس الآسيوية المتأهلة للتصفيات النهائية من الصين والهند والفلبين، وتعتزم المدرسة الاستفادة من القيمة المالية للجائزة في تطوير منصة تعليمية بمسمى (EcoLab 360) ستقوم من خلالها بتوعية الطلاب والمجتمع المحيط بممارسات وتكنولوجيا الاستدامة، عبر التركيز على خمسة عناصر هي: التقليص، إعادة الاستخدام، التدوير، نشر الوعي، والطاقة المتجددة.



وتعتبر جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل إحدى أهم المسابقات على المستوى العالمي، ويتم منحها سنويًا لفئات متعددة، وهي: الشركات الكبرى، المؤسسات صغيرة والمتوسطة، المنظمات غير الربحية وغير الحكومية، أفضل إنجاز شخصي للأفراد، والجائزة العالمية للمدارس الثانوية لخمسة فائزين من خمس أقاليم عالمية.





ن.ع/م خ



بنا 1509 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 136 اخر تحديث : 2018/01/15 - 13 : 06 PM