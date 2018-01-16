وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد المنامة في 15 يناير/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة بغداد بجمهورية العراق وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معربة عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لأهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.





وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في حربها ضد الإرهاب ومساعيها الرامية للقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، داعية المجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.





ن.ع/م.ح.



بنا 1505 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 223 اخر تحديث : 2018/01/15 - 17 : 06 PM