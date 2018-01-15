منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في بغداد جدة في 15 يناير/ بنا / أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم, الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء بين قتلى وجرحى.



وقدم الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.



وجدد العثيمين استعداد منظمة التعاون الإسلامي للعمل مع الحكومة العراقية والكتل السياسية كافة من أجل تحقيق المصالحة العراقية من خلال مبادرة المنظمة بعقد مؤتمر ببغداد للمصالحة الوطنية العراقية, مؤكداً موقف المنظمة الثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.



م خ



بنا 1446 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 113 اخر تحديث : 2018/01/15 - 50 : 05 PM