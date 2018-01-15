الشيخ محمد بن زايد يلتقي مع ولي العهد الاردني أبوظبي في 15 يناير/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الاردني الذي يزور ابوظبي لحضور " القمة العالمية لطاقة المستقبل ".

وذكرت وكالة انباء الامارات ان ولي عهد أبوظبي بحث مع ولي العهد الاردني تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



كما جرى خلال اللقاء استعراض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





م خ



بنا 1426 جمت 15/01/2018





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