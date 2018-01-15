الأمين العام لمجلس التعاون يطلع على تسهيلات العبور الحدودي الآمن للمعاملات المالية بين دول مجلس التعاون الرياض في 15 يناير / بنا / استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, المدير التنفيذي لشركة المدفوعات الخليجية علي الحميدان.



وقد أطلع المدير التنفيذي للشركة الأمين العام على الخطوات التي تمت في مجال استكمال تأسيس الشركة تمهيداً لانطلاق أعمالها في مجال تسهيل عبور المعاملات المالية العابرة للحدود بين دول المجلس بشكل آمن وفعال، وبما يوفر بنية تحتية تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون.



وبين الزياني أن الأمانة العامة لمجلس التعاون مستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لإدارة الشركة، وتذليل العقبات حتى تتمكن الشركة من أداء مهامها على أكمل وجه، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس لدعم أعمال الشركة تعزيزا للتكامل المالي والمصرفي في مجلس التعاون.





م.ح.



بنا 1424 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 116 اخر تحديث : 2018/01/15 - 36 : 05 PM