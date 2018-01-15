ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أبوظبي في 15 يناير/ بنا / استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي يزور الامارات حاليا لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وذكرت وكالة أنباء الامارات انه جري خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



كما جرى استعراض عدد من القضايا والمحاور التي تبحثها القمة العالمية لطاقة المستقبل إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.





م.ح.



بنا 1422 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 126 اخر تحديث : 2018/01/15 - 40 : 05 PM