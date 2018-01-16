سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الكهرباء والماء بمناسبة فوز مدرسة البيان بجائزة زايد لطاقة المستقبل المنامة في 15 يناير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء ، بمناسبة فوز مدرسة البيان بجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة المدارس الثانوية بآسيا، وأكد الوزير ميرزا ان هذا الفوز يأتي لما يتمتع به أبناء وبنات مملكة البحرين من تميز وتحصيل علمي عال وان هذا الفوز لهو مثابة فخر واعتزاز وترجمة واضحة لالتزام مملكة البحرين بالطاقة النظيفة والمتجددة من اجل التنمية المستدامة.



و توجه وزير شؤون الكهرباء والماء بخالص شكره وتقديره إلى سمو رئيس الوزراء على دعم سموه اللامتناهي للقطاع العلمي ودعم سموه للكوادر الوطنية لتحقيق أفضل المنجزات من أجل رفعة اسم وطننا العزيز.

داعياً المولى عز وجل ان يمد سمو رئيس الوزراء بموفور الصحة والعافية و طول العمر ويبقيه سنداً وذخراً لمملكة البحرين.



أ.أ/م خ



بنا 1355 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 133 اخر تحديث : 2018/01/15 - 03 : 05 PM