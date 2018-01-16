رئيس الجمارك يجتمع مع رئيس العمليات بشركة UPS للنقل السريع‎ المنامة في 15 يناير / بنا / اجتمع معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، صباح اليوم، مع رئيس العمليات بشركة UPS للنقل السريع لمنطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا السيد جين فرانسوا وعدد من المدراء العامين بالشركة ، وذلك من أجل استعراض سبل التعاون بين الشركة وشئون الجمارك لكل ما من شأنه تحقيق التطور للجانبين .

وخلال اللقاء، قام معالي رئيس الجمارك بشرح نبذة تعريفية عن عملية التخليص الجمركي والسرعة في إنجاز المعاملات الجمركية وآخر المستجدات التي طرأت في العمل الجمركي والأمني بشئون الجمارك ، وكيفية إعداد البيانات الجمركية عن طريق التخليص المسبق وإنهاء الإجراءات الجمركية الصادرة لدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين، مؤكداً معاليه استعداد شئون الجمارك لتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الشركة وزيادة عملية الاستيراد لمملكة البحرين.



من جانبه، أبدى السيد جين فرانسوا شكره وتقديره لمعالي رئيس الجمارك على التعاون المثمر، مؤكداً حرص شركة UPS للنقل السريع على التعاون مع شئون الجمارك وتقديم كافة الخدمات المساهمة في دعم العمل المشترك بين الطرفين.



حضر الاجتماع عدد من المدراء العامين والمدراء بشئون الجمارك.



أ.أ/م.ح.



بنا 1350 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 133 اخر تحديث : 2018/01/15 - 56 : 04 PM