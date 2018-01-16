خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء..سمو رئيس الوزراء يشدد على التوافق مع السلطة التشريعية على آلية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي المنامة في 15 يناير / بنا / رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية بالتأكيد على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين ، وفيما أكد سموه حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الحكومية البرلمانية في كافة الجوانب وتوثيق التعاون البناء القائم والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على التوافق مع السلطة التشريعية على آلية ومعايير لإعادة هيكلة الدعم الحكومي تكفل وصوله للأكثر احتياجاً لتعظيم مكتسبات الأسر البحرينية والمواطنين من الدعم الحكومي ، فيما أخذ المجلس علماً بمضمون اللقاء التنسيقي مع السلطة التشريعية حول إعادة هيكلة الدعم من خلال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.



بعدها نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الناجحة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبأهميتها على صعيد التعاون الثنائي الأمني بين البلدين .



ثم نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الموفقة التي قام بها إلى البلاد معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة وأكد سموه على أهميتها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وبخاصة في الجوانب العسكرية والدفاعية .



من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالأسواق المركزية في البلاد وتطويرها مرافقياً وخدمياً لأهميتها في توفير احتياجات للمواطنين، وتابع سموه في هذا الشأن تطوير وتجديد السوق المركزي بالمنامة، موجهاً سموه ضمن هذا السياق سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالإسراع في الانتهاء من تطوير هذا السوق ومراعاة متطلبات ومصالح التجار وأصحاب الفرشات فيه.



ثم نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:



أولاً: تابع مجلس الوزراء مخرجات التعليم والتدريب والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى جودتهما من خلال تطبيق المعايير وتقييم أداء المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات التدريبية ، وأقر المجلس ضمن هذا السياق التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2017 والذي يقدم تقييماً شاملاً عن أداء النظام التعليمي والتدريبي بالإضافة إلى نتائج الامتحانات الوطنية ، وذلك من خلال المذكرة التي عرضها لهذا الغرض سعادة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس هيئة جودة التعليم والتدريب ، وأثنى المجلس ضمن هذا السياق على الجهود التي يضطلع بها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة جودة التعليم والتدريب.



ثانياً: وافق مجلس الوزراء على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وأحاله إلى السلطة التشريعية .



ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إنهاء اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج لتطوير حقل البحرين بين كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز وإبرام عقود خدمات جديدة بينهما لتنظيم عملية تشغيل حقل البحرين بما يسمح بأن تكون كل موارد النفط والغاز في البحرين مملوكة لحكومة مملكة البحرين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير النفط وتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بخصوصه.



رابعاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.



خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، وتنظم اللائحة عمل هذه المراكز والهيئات وفق إجراءات محددة بشكل قانوني واضح في إطار من رقابة وإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة في ظل التطور الكبير والمتنامي للدور الذي تقوم به هذه المراكز والهيئات بالنسبة للشباب ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية في مذكرتها التي قدمها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة بناء على عرض سعادة وزير شئون الشباب والرياضة .



سادساً: بحث مجلس الوزراء تصديق مملكة البحرين على بروتوكولي تعديل الاتفاقية البريدية العالمية الموقعين في عامي 2012 و2016 ، وأحالهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وذلك بناء على العرض الذي قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات.



سابعاً: بحث مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.



ثامناً: بحث مجلس الوزراء تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وإسناد دورها من خلال دعم برامجها الموجهة للشباب بما ينعكس إيجاباً على المشاركة الشبابية في التنمية وزيادة الوعي بقضاياهم، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة.



تاسعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب وقرر اشفاع كل منهما برأي الحكومة حوله ، الأول بشأن صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، والثاني بتعديل المادة (5) مكرر من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 .



عاشراً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بالتيسير على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فيما يختص بخدماتها الخيرية.





أ.أ/م خ



بنا 1345 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 131 اخر تحديث : 2018/01/15 - 54 : 04 PM