نيابة الجرائم الارهابية تحيل خمسة متهمين في قضايا ارهابية الى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ‏المنامة في 15 يناير / بنا / صرح المحامي العام المستشار احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وإحداث عدة تفجيرات أدى احدها إلى قتل الشرطي سلمان أنجم, وقد تم إحالة خمسة متهمين إلى المحكمة المختصة احدهم محبوس وأربعة متهمين هاربون وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وإحداث تفجيرات وحيازة مفرقعات والأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والقتل العمد والشروع في قتل أفراد الشرطة وأشخاص مدنيين والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية وإتلاف أموال مملوكة للغير ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/02/2018م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.



وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أنه في إطار جهود رصد وكشف مرتكبي العديد من الحوادث الإرهابية في الآونة الأخيرة والتي استهدفت رجال الأمن بواسطة زرع العبوات المتفجرة بأماكن تمركز ومرور مركبات القوات الأمنية فقد وردت معلومات تفيد قيام المتهم الأول والهارب والمتواجد بإيران بتجنيد العديد من العناصر بمملكة البحرين وتشكيل خلايا منفصلة من تلك العناصر تعمل كل منها تحت إمرته وقيادته وذلك لتنفيذ مخططهم الإرهابي بمملكة البحرين كما أسفرت التحريات بأنه سبق للمتهمين الثاني والثالث وبناء على تنسيق وترتيب من المتهم الرابع وهو هارب ومتواجد بإيران السفر إلى إيران في غضون عام 2011 وتدرب عسكرياً على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية.



كما أفادت المعلومات قيام المتهم الأول في بداية عام 2017 بالتواصل مع المتهم الثاني عن طريق شقيقة المتهم الخامس وطلب منه الانضمام إلى التنظيم الإرهابي الذي يتولى قيادته للقيام بأعمال إرهابية بالبحرين وتمكن من تجنيده وكلفه بتشكيل خلية بالبحرين تتولى تنفيذ مخططه الإرهابي كما كلفه بتجنيد عناصر أخرى بالبحرين لمعاونته ومساعدته وقد تمكن المتهم الثاني من تجنيد العديد من العناصر عرف منهم المتهم الثالث وتولى المتهم الأول التواصل معهم وتزويدهم بالعبوات والمواد المتفجرة والأسلحة النارية والأموال اللازمة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي، كما أفادت التحريات عن قيامه بتزويد المتهمين سالفي الذكر بالعبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيع المتفجرات والأسلحة النارية اللازمة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية وذلك عن طريق بعض عناصره الأخرى المتواجدين بمملكة البحرين والذين تمكن من تجنيدهم كما زودهم بالأموال اللازمة لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وقد تمكن المتهمان الثاني والثالث وآخرون وبناء على توجيهات وتعليمات المتهم الأول من ارتكاب العديد من حوادث التفجيرات بالمملكة عن طريق زرع العبوات المتفجرة بطريق تمركز ومرور مركبات القوات الأمنية بحيث يتوليا توزيع الأدوار فيما بينهما حيث يتولى احدهما تفجير العبوة عن بعد وذلك بعد زرعها بالمكان الذي تم رصده ويتولى الآخر تصوير واقعة التفجير وإرسالها عقب ذلك للمتهم الأول عن طريق وضعها في أحد المناطق وتتولى عناصر أخرى تابعة للمتهم الأول استلامها وتوصيلها إليه ، وقد أسفرت التحريات أن المذكورين هم مرتكبو حوادث التفجيرات التي استهدفت عددا من مركبات الشرطة في عدة مناطق بالمملكة أدت إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة وأشخاص مدنيين كما أدت إلى إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة وقد نتج عن احد التفجيرات قتل الشرطي سلمان أنجم وإصابة العديد من رجال الأمن بتاريخ 27/10/2017.



كما أفادت المعلومات والتحريات أن المتهم الأول قد نسق وسهل لكل من المتهمين الثاني والثالث السفر إلى إيران في غضون شهر يوليو عام 2017 حيث تلقيا دورة تدريبية متقدمة على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة المتطورة واستخدام الأسلحة النارية.



هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم الثاني وأجرت معاينات الدلالة التصويرية معه وقد وردت أقواله في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليه والتي تتفق مع اعترافاته ومع الأدلة الفنية.



أ.أ/خ.س



بنا 1149 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/01/15 - 55 : 02 PM