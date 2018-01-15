عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الموريتاني المنامة في 15 يناير / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية الموريتانية الإسلامية.



وأعرب فخامة الرئيس الموريتاني عن جزيل شكره وامتنانه لمشاعر جلالته الصادقة ، متمنياً لجلالته دوام الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين الشقيق دوام الأمن والأمان.





أ.أ/خ.س



بنا 1140 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/01/15 - 46 : 02 PM