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عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الموريتاني
2018/01/15 - 46 : 02 PM
المنامة في 15 يناير / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية الموريتانية الإسلامية.

وأعرب فخامة الرئيس الموريتاني عن جزيل شكره وامتنانه لمشاعر جلالته الصادقة ، متمنياً لجلالته دوام الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين الشقيق دوام الأمن والأمان.


أ.أ/خ.س

بنا 1140 جمت 15/01/2018


عدد القراءات : 11         اخر تحديث : 2018/01/15 - 46 : 02 PM
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