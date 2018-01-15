محافظ العاصمة يفتتح الاربعاء مهرجان البحرين للسيارات 2018 المنامة في 15 يناير / بنا / تحت رعاية معالي الشيخ ھشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، تنظم شركة سولد فيجن (SolidVision) المتخصصة في تنظيم المعارض والفعاليات وبالتعاون مع شركة Eleven&Bridge مهرجان البحرين للسيارات 2018 (BAHRAIN AUTO FAIR 2018) بنسخته الأولى في مملكة البحرين وذلك من 17 وحتى 21 يناير 2018م، في مرفأ البحرين المالي، من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة 10مساء.



من المقرر ان يشكل الحدث مركز جذب لكل من المصنعين والعملاء وجمهور الزوار على حد سواء، من خلال تلبية الفعالية متطلبات كل الأطراف ضمن إطار ترفيهي غير تقليدي، حيث سيتم تنظيم الفعالية لتستقطب أكثر من 40,000 زائر من داخل وخارج مملكة البحرين في موقع مميز في مرفأ البحرين المالي وعلى مساحة اكثر من 20,000متر مربع، إذ يتيح الحدث مساحة كبيرة موفرة لاستيعاب أكبر عدد من المشاركين وشركات السيارات والخدمات المساندة، إلى جانب إقامة النشاطات الترفيهية واستقبال جمهور المعرض بأعلى مستويات الانسيابية والراحة للجميع.



وبهذه المناسبة، أعرب معالي محافظ العاصمة عن تشجيعه على إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تسھم في تنشيط الحركة السياحية بمملكة البحرين لدورها في استقطاب هواة وعشاق السيارات بمختلف أنواعها واشكالها حيث اثبتت المملكة ضمن مساعيها المتواصلة على دعم هذه الرياضة المتميزة نظراً لتحقيقها نجاحات كبيرة على مستوى المنطقة، الأمر الذي يصب ضمن جھود المملكة الرامية لتعزيز الحركة السياحية، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على المعرض.



من جانبه، أشاد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة للحدث بالدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه محافظة العاصمة وعلى رأسها معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة للمهرجان، مؤكداً أن هذا الدعم سيؤدي لتحقيق الأهداف التي يسعى لها المهرجان من خلال مختلف الفعاليات التي تقام على هامشه، وجذبه لأعداد كبيرة من مختلف شرائح المجتمع.



وسيكون هذا الحدث ملتقى جماهيريا متميزا يستقطب جميع الفئات من مشاركين وزوار، لما يتضمنه من جوانب ترفيهية مناسبة لكل العوائل الراغبة بالحضور.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الفعالية سوف تشتمل على كل ما يتعلق بالسيارات من خلال مشاركة مجموعة من الشركات الكبيرة والرائدة في مجال صناعة السيارات على المستوى العالمي، والتي سوف تزيح الستار عن أحدث الموديلات والعروض بشكل حصري.



وقد تم توفير منطقة خاصة لإجراء اختبار قيادة السيارات للراغبين بتجربة موديلات السيارات المخصصة للبيع والمعروضة من قبل الشركات المصنعة لها، مما سيتيح فرصة مميزة للمصنعين والبائعين ومزودي الخدمات والمشترين لإيجاد كل ما يبحثون عنه في مكان واحد ضمن حدث مميز هو الأول من نوعه في مملكة البحرين.



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بنا 1049 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/01/15 - 54 : 01 PM