مساعد وزير الخارجية يستقبل منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين المنامة في 15 يناير / بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية في مكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم، سعادة السيد أمين الشرقاوي منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب سعادته بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيداً بالجهود والمبادرات التي يطلقها البرنامج ودوره في دعم مملكة البحرين في مجال تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة واستخدام الطاقة وتقديم الدعم الفني لمساعدة الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في بناء القدرات ورسم الاستراتيجيات، منوهاً بحرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة و كافة وكالاتها الموجودة داخل مملكة البحرين وخارجها.



من جهته، أشاد سعادة السيد أمين الشرقاوي بدعم مملكة البحرين لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منوها بشراكة المملكة مع الأمم المتحدة ودورها في مساندة الجهود الدولية لتحقيق التنمية والسلام، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



ع ع



بنا 1044 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/01/15 - 51 : 01 PM