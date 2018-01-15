رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الباحثة شيخة أحمد العليوي المنامة في 15 يناير/ بنا / استقبل رئيس المحكمة الدستورية معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة بمكتبه بمقر المحكمة صباح اليوم الباحثة شيخة أحمد العليوي والتي أهدت إليه نسخة من كتابها "حق الإنسان في بيئة سليمة في النظام الدستوري البحريني".



وأثنى معالي رئيس المحكمة على الجهود المبذولة في هذا الكتاب والنتائج المتحصلة منه، معربًا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره للباحثة شيخة العليوي لما تقوم به من جهد بناء في إثراء الساحة القانونية والدستورية، متمنيا لها مزيدا من التوفيق والنجاح.







و.ش



بنا 0905 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/01/15 - 08 : 12 PM