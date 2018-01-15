"الشباب والرياضة" توقع اتفاقية توريد أجهزة رياضية لصالات التربية البدنية بالأندية المنامة في 15 يناير/ بنا / وقعت وزارة شؤون الشباب والرياضة اتفاقية توريد أجهزة رياضية لعدد من صالات التربية البدنية بالأندية الوطنية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية الى تجهيز المنشآت الرياضية في المملكة بصورة عامة والأندية الوطنية على وجه الخصوص بأحدث الاجهزة.



ووقع الاتفاقية مع جانب وزارة شئون الشباب والرياضة المهندس خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت ومن جانب شركة البركة الموردة لهذه الأجهزة عبدالجليل العوضي المدير العام للشركة بتكلفة 118,822 ألف دينار.



وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت أن تزويد صالات التربية البدنية في الأندية الوطنية بالأجهزة الحديثة يأتي انطلاقا من الرؤية المستقبلية لوزارة شؤون الشباب والرياضة لمساعدة الأجهزة الفنية في الأندية الوطنية على الارتقاء بمستوى الاداء الرياضي والقوة البدنية واللياقة للاعبين ومنحهم الفرصة الكافية عبر تلك الأجهزة الحديثة من أجل إقامة اختبارات اللياقة البدنية واستخلاص النتائج بصورة دقيقة مشيرا الى اهمية المعدات الحديثة بالصالات الرياضية في تهيئة اللاعبين ووقايتهم من الاصابات.



و.ش



بنا 0903 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/01/15 - 06 : 12 PM