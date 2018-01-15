رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني يستقبل المستشار الدكتور محمد مجبل المنامة في 15 يناير/ بنا / استقبل رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف عبد الله حمزة بمكتبه، نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه في القانون والتي حصل عليها مؤخرا من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية ببحث معنون " طعون انتخابات المجالس التشريعية في النظامين الدستورين المصري والبحريني - دراسة مقارنة ".

وأشاد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بالمستشار الدكتور محمد مجبل وكفاءته العملية والعلمية والتي حققها على المستوى الأكاديمي بنيله شهادة الدكتوراه ، والتي هي بلا شك ستكون إضافة نوعية لهيئة التشريع والإفتاء القانوني وله شخصيا مما سيساهم في تحسين مستوى العمل القانوني بالهيئة وذلك لما للبحث العلمي من أهمية وضرورة باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير العمل القانوني وتحديثه وتفعيله بما يحقق الأهداف المرجوة.



واكد على اعتزازه بشباب المملكة وحرصهم على نيل أعلى الدرجات العلمية بما يسهم في تقدم وطنهم ورقيه وازدهاره، متمنياً له كل التوفيق والسداد على المستويين العملي والأكاديمي.



وفي نهاية اللقاء أعرب المستشار الدكتور مجبل عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لـرئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني لما أبداه من دعم وتشجيع وإشادة بأبناء البحرين، داعياً الله أن يحفظ الله مملكة البحرين قيادة وشعبا ويحقق لمملكة البحرين كل ما تصبو إليه من عزة ورفعة وتقدم.





و.ش



بنا 0809 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2018/01/15 - 03 : 12 PM