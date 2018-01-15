وزير التربية يبحث مع السفير الكوري الجنوبي مجالات التعاون في التعليم المنامة في 15 يناير/ بنا / استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى كو هيون مو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة.



وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني والتعليم العالي، الى جانب استعراض إنجازات المعهد الكوري في جامعة البحرين في إطار التعاون التعليمي بين البلدين.



حضر اللقاء كفاية العنزور مديرة إدارة المنظمات واللجان.





و.ش



بنا 0801 جمت 15/01/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/01/15 - 05 : 11 AM