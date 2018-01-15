ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية الياباني تطورات الأوضاع في المنطقة أبوظبي في 14 يناير/ بنا / استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم وزير الخارجية الياباني تارو كونو الذي يزور بوظبي حاليا لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".



وذكرت وكالة انباء الامارات ان الجانبين بحثا علاقات التعاون بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين اضافة الى وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تناول اللقاء أهم محاور اجتماع " آرينا" الذي اختتم أعماله اليوم فيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية المقبلة لقطاع الطاقة المتجددة.





م خ



بنا 2025 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/01/14 - 53 : 11 PM