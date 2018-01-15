سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل رئيس واعضاء جمعية الكلمة الطيبة‎ المنامة في 14 يناير/ بنا / استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة مساء اليوم السيد حسن بوهزاع رئيس جمعية الكلمة الطيبة، حيث تم خلال الاجتماع تقديم إيجازا لسموه عن برامج الجمعية ومنها الرؤى والافكار الخاصة بتطوير فعاليات جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي، والتي تنطلق من توجيهات سموه في النسخ السابقة.







وخلال اللقاء أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة أن العمل التطوعي قيمة دينية ووطنية واجتماعية عالية يجب الاهتمام بها ودعمها على كافة المستويات، مؤكدا سموه بان الرسالة السامية للعطاء والتطوع ليس لها افق ويجب ان تكون مفاهيم التطوع واثرها في خدمة الانسانية مشاعة في المجتمع، وهنا يأتي دور المبادرات التي تكرس هذه القيم السامية.



وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الجمعية وجميع منتسبيها، على جهودهم الطيبة في خدمة العمل التطوعي، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح.



من جهته تقدم السيد حسن بوهزاع، رئيس الجمعية بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، على ما يقوم به سموه من جهود ومتابعة حثيثة ومتابعة مستمرة لتطوير أنشطة وبرامج الجمعية، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش عدد من البرامج التي تعتزم الجمعية تدشينها لخدمة العمل التطوعي.



ن.ع/خ.أ



بنا 1801 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/01/14 - 08 : 09 PM