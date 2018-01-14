ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة أبوظبي في 14 يناير /بنا/ التقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم الاحد رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ 72 ميروسلاف لاجاك الذي يزور أبوظبي حاليًا لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) .







وناقش الجانبان خلال اللقاء نشاطات الجمعية العامة وسبل تعزيز دورها في القضايا التي تهم النمو الاقتصادي العالمي والطاقة والتنمية المستدامة وتحقيق الأمن والسلام في مناطق العالم إضافةً إلى استعراض القضايا التي تناولها اجتماع "آيرينا" فيما يتعلق بالبحث في استراتيجيات تستهدف إيجاد حلول دائمة لقطاع الطاقة المتجددة وإمكانية استفادة شعوب العالم منها .



س.ي



بنا 1720 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/01/14 - 28 : 08 PM