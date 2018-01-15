المدير التنفيذي المنتدب لشعاع الطاقة 2" لـ(بنا): مجمع محمد بن راشد للطاقة يوفر أكثر من 5000 ميغا وات من الطاقة المتجددة من موفد الوكالة- الحارث بوصيبع



دبي في 14 يناير /بنا/ قال السيد فواز المحرمي المدير التنفيذي المنتدب لشعاع الطاقة 2" أن مجمع محمد بن راشد للطاقة في المرحلة الثالثة حالياً، يمثل أحد المشاريع التي سوف تغذي أحد الشبكات في مدينة دبي، دولة الامارات العربية المتحدة، وهو جزء من منظومة المراحل القادمة في المشروع لتحقيق رؤية دبي في (2030) بالحصول على اكثر من 5000 ميغا وات من الطاقة المتجددة".

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش الزيارة الميدانية إلى منطقة سحيل الدحل التي نظمتها شركة مصدر للطاقة المتجددة بشراكه مع هيئة الكهرباء والماء التابعة إلى امارة دبي، للاطلاع على مشروع محمد بن راشد للطاقة للشمسية، في مرحلته الرابعة للوقوف على هذا الصرح الذي تسعى حكومة دبي لوضعه على خريطة العالم كإنجاز طاقي يعد الأكبر من نوعه على مستوى مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، حيث حضر الزيارة الوفود الاعلامية من مختلف الدول المشاركة في فعاليات اسبوع ابوظبي للاستدامة.



وأضاف السيد فواز المحرمي المدير التنفيذي المنتدب لشعاع الطاقة 2 "المشروع عباره عن 800 ميغا وات يعتبر من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم التي تستخدم تقنية تتبع الشمس وهذه خاصيه متميزة في المشروع، وهو ما يتيح انتاج كهرباء أكثر ويساعد على الموائمة مع شبكة الكهرباء، يذكر بأن المشروع شراكة بين شركة (ديوا) التي تمتلك نسبه 60? وشركة مصدر التي تمتلك24? وشركة ايدياف الفرنسية التي تمتلك 16?".



ومن خلال الجولة استمع الوفد إلى شرح مفصل حول المشروع للاطلاع على سير العمل المنجز فيه، والذي يساهم في دعم (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول عام 2050".



ويعتبر المجمع أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، بنظام المنتج المستقل في موقع واحد بقدرة 700 ميغاوات وبتكلفة تصل إلى 14.2 مليار درهم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي ودعما لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.



يعُد أسبوع أبوظبي للاستدامة منبراً عالمياً مرموقاً يجمع قادة الفكر وصناع السياسة والمستثمرين لمناقشة التحديات، التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، ووفقاً لما هو متوقع بوصول عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يسعى الأسبوع إلى تعزيز التفكير والتطوير التعاوني لتسريع الحلول الضرورية لدعم النمو الاقتصادي والسكاني السريع. وبمبادرة من حكومة أبوظبي، يأتي أسبوع الاستدامة ليمثل التجمع الأكبر في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، والمنبر الهام لحفز الحوار والاجراءات العالمية.







ن.ع/خ.أ



بنا 1640 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 125 اخر تحديث : 2018/01/14 - 31 : 09 PM