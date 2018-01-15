الطقس المتوقع غدا في مملكة البحرين: دافئ نهارا و بارد نسبيا خلال المساء

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2018/01/14 - 29 : 07 PM
المنامة في 14 يناير/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الاثنين سيكون بمشيئة الله دافئ نهارا و بارد نسبيا عند المساء.
الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ثم تتحول الى شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة بعد الظهيرة وتصل من 15 الى 20 عقدة احيانا في وقت لاحق.
درجة الحرارة : العظمى 25 درجة مئوية .. والصغرى : 12 درجة مئوية.
ارتفاع الموج : من قدم الى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 اقدام في عرض البحر.
م خ
بنا 1628 جمت 14/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/14 - 02 : 08 PM