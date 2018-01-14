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العاهل الاردني يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية مستجدات الأوضاع في المنطقة
2018/01/14 - 21 : 07 PM
عمان في 14 يناير/ بنا / استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني هنا اليوم وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين.


وذكرت وكالة الانباء الالمانية انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية.
كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس اضافة الى التطورات المرتبطة بالحرب على الإرهاب.
من جهتها أكدت وزيرة الدفاع الألمانية استعدادها لتقديم الدعم والتعاون مع الاردن في مختلف المجالات.


م خ

بنا 1618 جمت 14/01/2018


عدد القراءات : 70         اخر تحديث : 2018/01/14 - 23 : 07 PM
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