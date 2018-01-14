"مصدر" الاماراتية تستكمل تركيب 19,438 نظام شمسي منزلي في المناطق الريفية بالمغرب أبوظبي في 14 يناير / وام / أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل " مصدر" اليوم خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة عن استكمال تركيب أنظمة شمسية منزلية مبتكرة للطاقة المتجددة خارج الشبكة في المملكة المغربية والتي ستزود 19,438 منزلا بالطاقة في أكثر من ألف قرية ريفية في المملكة.





ويعد مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في المغرب نتاج شراكة بين " مصدر " والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمملكة حيث تعزز هذه المبادرة من جهود المملكة المغربية الرامية إلى توسيع نطاق إيصال الكهرباء إلى مختلف أنحاء البلاد والتي نجحت حتى اليوم في إمداد كافة المناطق الريفية تقريبا بالطاقة.



س.ي



بنا 1516 جمت 14/01/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/01/14 - 20 : 06 PM